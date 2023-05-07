Mücahit Güngör

ÖZGEÇMİŞİ

1997 yılında Atatürk Üniversitesinde memuriyet hayatına başladı. 2001 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Erzurum Ticaret İl Müdürlüğüne geçiş yaptı. 2012 yılında Ticaret Bakanlığı ve Gümrük Bakanlığı birleşince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüne Tayin oldu. Bu kurumda ''Şube Müdürü'', İl tüketici Hakem Heyeti Başkanı'', Anonim şirketler, esnaf ve sanatkar odaları ile kooperatiflerin gerçekleştirdiği genel kurullarda ''Bakanlık Temsilcisi'', ''Piyasa Gözetim Denetmeni'' olarak görev yapmıştır.