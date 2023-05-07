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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MAHMUT COŞKUN

Mahmut Coşkun

Milliyetçi Hareket Partisi
Mahmut Coşkun
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • MESLEĞİ : İHRACATÇI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı

Kaynak: Anadolu Ajansı