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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FİKRİ AY

Fikri Ay

Milliyetçi Hareket Partisi
Fikri Ay
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • MESLEĞİ : MALİYECİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1959
ÖZGEÇMİŞİ

1959 Ağrı doğumlu olan Ay; yüksekokul mezunu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı