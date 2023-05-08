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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UYGAR POLAT

Uygar Polat

Milliyetçi Hareket Partisi
Uygar Polat
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Hatay
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1983
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Hatay 8. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı