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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET GEDİK

Ahmet Gedik

Milliyetçi Hareket Partisi
Ahmet Gedik
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Hatay
  • MESLEĞİ : BÜROKRAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Hatay 6. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı