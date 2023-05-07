Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYŞEGÜL KÖROĞLU

Ayşegül Köroğlu

Milliyetçi Hareket Partisi
Ayşegül Köroğlu
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Gaziantep
  • MESLEĞİ : HEMŞİRE
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP Gaziantep 7. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı