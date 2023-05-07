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Sermet Atay
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
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Mustafa Bozgeyik
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
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Ali Muhittin Taşdoğan
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
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Mahmut Cüneyt Göz
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
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Abdullah Şaşuşağı
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
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Elif Aslı Ercihan
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
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Ayşegül Köroğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
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Ender Özkarslıgil
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
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Ramazan Yıldız
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
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Fatih Yunus
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
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Fahri Çevik
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
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Gürkan Kıraç
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
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Ahmet Durmuş Yılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
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Alpaslan Savaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep