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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜLYA BALKAN

Hülya Balkan

Milliyetçi Hareket Partisi
Hülya Balkan
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Edirne
  • MESLEĞİ : ESNAF
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
Kaynak: Anadolu Ajansı