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Hasan Özmen
Milliyetçi Hareket Partisi
Diyarbakır
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Ahmet Güzel
Milliyetçi Hareket Partisi
Diyarbakır
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Zülküf Arslan
Milliyetçi Hareket Partisi
Diyarbakır
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Gülşah Suvarioğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Diyarbakır
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Feyzi Yigitkan
Milliyetçi Hareket Partisi
Diyarbakır
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İlknur Yılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Diyarbakır
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Ahmet Tuncalp
Milliyetçi Hareket Partisi
Diyarbakır
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Mahsum Yılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Diyarbakır
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Abdurrahman Mustafa Uğurlu Köprü
Milliyetçi Hareket Partisi
Diyarbakır
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Gökalp Kayacan
Milliyetçi Hareket Partisi
Diyarbakır
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Osman Sağsöz
Milliyetçi Hareket Partisi
Diyarbakır
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Serkan Alyaprak
Milliyetçi Hareket Partisi
Diyarbakır