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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ANDAÇ ÖZDEMİR

Andaç Özdemir

Milliyetçi Hareket Partisi
Andaç Özdemir
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Burdur
  • MESLEĞİ : İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Milliyetçi Hareket Partisi 28. dönem Burdur 2. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı