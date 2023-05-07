Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUSUF KELLELİ

Yusuf Kelleli

Milliyetçi Hareket Partisi
Yusuf Kelleli
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Antalya
  • MESLEĞİ : KURMAY - ALBAY
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP Antalya 4. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı