ÖZGEÇMİŞİ

1973 yılında Ankara’da doğan Seçkin Odabaşı, ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. Yüksek öğrenimini ise Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde devam etmektedir. 1994-1996 yılları arasında Ankara Esnaf Odası Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Bunun yanı sıra 1997-2014 yılları arasında YESA, SERA şirketler grubunda Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunurken, aynı zamanda 2002 tarihinden itibaren Türkiye S.S. Yapı Kooperatifleri Merkez Birliği Üst Kurul Delegesi, Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üst Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi üst düzey görevleri yapmıştır. 2014-2018 yıllarında BUGSAŞ Başkent Ulaşım Doğalgaz Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Odabaşı, 2018 yılından itibaren TÜRKKONUT Genel Başkan Yardımcılığı görevini ifa etmekte olup, orta derecede İngilizce bilmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi olan Odabaşı, evli ve iki çocuk babasıdır.