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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZNUR ÖZEN

Öznur Özen

Milliyetçi Hareket Partisi
Öznur Özen
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
  • MESLEĞİ : ÖĞRETMEN
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Milliyetçi Hareket Partisi 28. dönem Ankara 3. Bölge 12. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı