ÖZGEÇMİŞİ

1984 yılında Ankara’da doğmuştur. İlköğretimini Yozgat Cumhuriyet İlkokulu’nda, Ortaöğretimini Yozgat Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini 2003-2007 yılları arasında tamamlamıştır. 2008 yılından bu yana serbest avukat olarak mesleki faaliyetini sürdürmektedir. Birçok ulusal ve Türkiye merkezli uluslararası firmanın avukatlık ve hukuki temsil faaliyetlerini yürütmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Kongresinde Merkez Disiplin Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Spor Komisyonu üyesidir. Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu Başkan Vekili iken 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi nedeniyle bu görevinden ayrılmıştır. Özmen Alp Giray Erdemir, evli ve bir çocuk babasıdır.