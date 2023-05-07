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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAYRİYE AYDIN

Hayriye Aydın

Milliyetçi Hareket Partisi
Hayriye Aydın
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
  • MESLEĞİ : İş insanı
  • EĞİTİM DURUMU : Yüksek
  • DOĞUM YILI : 1973
Kaynak: Anadolu Ajansı