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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YİĞİT YILMAZ

Yiğit Yılmaz

Milliyetçi Hareket Partisi
Yiğit Yılmaz
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
  • MESLEĞİ : MADENCİ
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

Milliyetçi Hareket Partisi 28. dönem Ankara 1. Bölge 8. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı