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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERKAN YİLDIRIM

Serkan Yildırım

Milli Yol Partisi
Serkan Yildırım
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Yalova
Kaynak: Anadolu Ajansı