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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EMEL AKSOY

Emel Aksoy

Milli Yol Partisi
Emel Aksoy
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Manisa
Kaynak: Anadolu Ajansı