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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUNUS YILMAZTÜRK

Yunus Yılmaztürk

Milli Yol Partisi
Yunus Yılmaztürk
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Isparta
Kaynak: Anadolu Ajansı