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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RAMAZAN CANÇELİK

Ramazan Cançelik

Milli Yol Partisi
Ramazan Cançelik
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
Kaynak: Anadolu Ajansı