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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SONGÜL KÖYÇAVUŞU

Songül Köyçavuşu

Milli Yol Partisi
Songül Köyçavuşu
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Çanakkale
Kaynak: Anadolu Ajansı