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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FATİH YILMAZ

Fatih Yılmaz

Milli Yol Partisi
Fatih Yılmaz
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı