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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FERİDUN ÖZATA

Feridun Özata

Milli Yol Partisi
Feridun Özata
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı