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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEVGÜL KETENCİ

Sevgül Ketenci

Millet Partisi
Sevgül Ketenci
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Zonguldak
Kaynak: Anadolu Ajansı