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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET AKYILDIZ

Ahmet Akyıldız

Millet Partisi
Ahmet Akyıldız
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Zonguldak
Kaynak: Anadolu Ajansı