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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ORHAN NEFESLİ

Orhan Nefesli

Millet Partisi
Orhan Nefesli
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Yozgat
Kaynak: Anadolu Ajansı