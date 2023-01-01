Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YAHYA DEMELİ

Yahya Demeli

Millet Partisi
Yahya Demeli
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Trabzon
Kaynak: Anadolu Ajansı