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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DAVUT KAYA

Davut Kaya

Millet Partisi
Davut Kaya
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Şırnak
Kaynak: Anadolu Ajansı