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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ŞEREF RAMAZANOĞLU

Mehmet Şeref Ramazanoğlu

Millet Partisi
Mehmet Şeref Ramazanoğlu
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Ordu
Kaynak: Anadolu Ajansı