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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NASUH ALİ ÖZKARA

Nasuh Ali Özkara

Millet Partisi
Nasuh Ali Özkara
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Manisa
Kaynak: Anadolu Ajansı