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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RAMAZAN GÜLER

Ramazan Güler

Millet Partisi
Ramazan Güler
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Karabük
Kaynak: Anadolu Ajansı