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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÜLGER İNCEARIK

Ülger İncearık

Millet Partisi
Ülger İncearık
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
Kaynak: Anadolu Ajansı