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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERGÜN BOYACIOĞLU

Ergün Boyacıoğlu

Millet Partisi
Ergün Boyacıoğlu
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı