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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYHAN KENDİR

Ayhan Kendir

Millet Partisi
Ayhan Kendir
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı