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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BAHATTİN YERLİKAYA

Bahattin Yerlikaya

Millet Partisi
Bahattin Yerlikaya
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı