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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ORHAN YAY

Orhan Yay

Millet Partisi
Orhan Yay
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı