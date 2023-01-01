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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖMER EREĞİZ

Ömer Ereğiz

Millet Partisi
Ömer Ereğiz
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Hakkari
Kaynak: Anadolu Ajansı