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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RİFAT AKBAŞ

Rifat Akbaş

Millet Partisi
Rifat Akbaş
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Erzurum
Kaynak: Anadolu Ajansı