Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET ATEŞ

Ahmet Ateş

Millet Partisi
Ahmet Ateş
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Bartın
Kaynak: Anadolu Ajansı