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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MÜRŞİT ATLIAKIN

Mürşit Atlıakın

Millet Partisi
Mürşit Atlıakın
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı