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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GALİP ÖZTEKİN

Galip Öztekin

Millet Partisi
Galip Öztekin
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı