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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MİRZA BALLI

Mirza Ballı

Millet Partisi
Mirza Ballı
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Ağrı
Kaynak: Anadolu Ajansı