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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAKKI ÖĞÜT

Hakkı Öğüt

Millet Partisi
Hakkı Öğüt
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı