MUĞLA - MİLLET İTTİFAKI

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
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|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ULA
Açılan Sandık Oranı %0
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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