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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT GÜLEN

Murat Gülen

Memleket Partisi
Murat Gülen
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Yozgat
Kaynak: Anadolu Ajansı