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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYTEN DAL

Ayten Dal

Memleket Partisi
Ayten Dal
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı