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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ BERAT ERKARGIN

Ali Berat Erkargın

Memleket Partisi
Ali Berat Erkargın
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Osmaniye
Kaynak: Anadolu Ajansı