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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYKUTHAN AKSOY

Aykuthan Aksoy

Memleket Partisi
Aykuthan Aksoy
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı