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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KAAN GÖLESALAN

Kaan Gölesalan

Memleket Partisi
Kaan Gölesalan
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Malatya
Kaynak: Anadolu Ajansı