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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZLEM ÜNAL

Özlem Ünal

Memleket Partisi
Özlem Ünal
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Karabük
Kaynak: Anadolu Ajansı